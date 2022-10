Foibe – Un successo la IV edizione di ‘Una Rosa per Norma Cossetto’, condivisa da oltre 240 città

Sebbene ‘doverosamente’ ignorata dalla maggior parte dei media italiani (!), la quarta edizione della manifestazione patriottica ‘Una Rosa per Norma Cossetto’ ha avuto un grande successo e sono state oltre 240 le città italiane ed estere dove si è svolto l’omaggio alla giovane martire istriana, decorata di Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Soddisfazione viene espressa dal Presidente Nazionale del Comitato 10 Febbraio, Emanuele Merlino, che rimarca come siano state oltre 240 le città che, come recita lo slogan dell’edizione 2022, hanno fatto ‘Una Scelta d’Amore’, la stessa che fece Norma scegliendo di rimanere italiana e per questo venne violentata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi.

“Abbiamo superato ogni più rosea previsione – dichiara Merlino – oltre che nelle città italiane grandi e piccole, l’evento si è tenuto anche a Londra, New York, Washington, Belfast, Dublino, Santa Cruz de Tenerife (Spagna) e Rafaela (Argentina).

Inoltre – prosegue il Presidente Nazionale del Comitato 10 Febbraio – quello che stupisce è che tante altre città hanno aderito spontaneamente all’evento e solo in queste ore stanno comunicando l’avvenuto svolgimento della manifestazione alla mail unarosapernorma@gmail.com.

Ringrazio gli iscritti al C10F– conclude Merlino – i simpatizzanti, e in particolare le amministrazioni comunali che hanno aderito convintamente, gli amministratori locali che hanno presenziato alle cerimonie, le associazioni degli Esuli, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e i tanti cittadini. Importante è stata la collaborazione con l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia e l’associazione Cultura e Identità.”

