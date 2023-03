Folla di parlamentari per l’ultimo saluto ad Astorre in Senato, Schlein 50 minuti alla camera ardente

(Adnkronos) – Sono tantissimi i parlamentari che si sono raccolti nel cortile d’onore di Palazzo Madama, per dare un saluto al senatore Bruno Astorre, la cui camera ardente è stata allestita in Sala Nassyria. Poco prima delle 14, Elly Schlein, segretaria del partito democratico, è stata la prima ad arrivare, entrando insieme alla capogruppo del partito Simona Malpezzi. Tra i presenti senatori e deputati dem come Anna Rossomando, Beatrice Lorenzin, Nicola Zingaretti, Marco Meloni, Alessandro Alfieri, Dario Parrini. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa si è trattenuto alcuni minuti, ringraziando i presenti. A rendere omaggio al senatore scomparso venerdì scorso anche il vicepresidente leghista del Senato, Gian Marco Centinaio. In fila anche una delegazione del M5S, guidata dalla presidente del gruppo Barbara Floridia.

L’ex ministro della Salute Roberto Speranza si è trattenuto con Graziano Delrio, Cecilia Guerra, Susanna Camusso e altri parlamentari nel cortile, prima di entrare anche lui, insieme al capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro. Alla camera ardente anche una delegazione di Sinistra Italiana con il segretario nazionale Nicola Fratoianni e il capogruppo del misto del Senato Peppe De Cristofaro. La senatrice Anna Rossomando e l’ex senatore Dario Stefano erano tra i più commossi. La segretaria dem Schlein è uscita dopo oltre 50 minuti, firmando il foglio delle presenze. Tantissimi anche i dipendenti del Senato che si sono affacciati nel cortile. La camera ardente resterà aperta fino alle 20 di questa sera, e poi domattina dalle 9 alle 12. I funerali di Astorre si celebreranno domani alle 15 a Colonna, suo paese di origine alle porte di Roma.