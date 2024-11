Follower in calo su X, tra account cancellati e messaggi penalizzati: cosa succede

(Adnkronos) – Negli ultimi giorni sono tanti gli utenti, italiani e non, che su X stanno lamentando un’importante perdita di follower. Le motivazioni dietro al fenomeno, conseguente alla vittoria di Donald Trump alle presidenziali Usa e alla nomina di Elon Musk a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa, sono tre secondo gli stessi utenti del social network: la ‘fuga’ di tantissime persone da X, la cancellazione di account ‘bot’ e la penalizzazione di contenuti ‘anti-Musk’.

Non solo testate giornalistiche ‘La Vanguardia’ e il ‘Guardian’ e celebrità come Jamie Lee Curtis e Francesco Guccini, ma tanti semplici cittadini – contrari alla nomina di Elon Musk in America o in segno di protesta verso le sue esternazioni sui giudici italiani – hanno deciso di eliminare i propri account dall’ex Twitter e spostare la propria comunicazione social altrove.

“Stanno tutti lasciando Twitter o sono solo io che sto perdendo tantissimi follower?”, “Ho perso circa mille follower la notte scorsa”, “Ho perso 5mila follower, che succede?”, sono alcuni dei messaggi che si leggono sul social in queste ore. Tra le spiegazioni degli altri utenti c’è chi dice che in tantissimi stanno cancellando i propri account e chi invece dice: “Sembra che siano stati disattivati tanti bot, dal momento che non servono più”.

C’è chi poi spiega che ha visto precipitare visualizzazioni dei propri post e numero di follower dopo aver pubblicato dei contenuti in cui criticava apertamente Elon Musk. Da giornalisti che hanno sottolineato il conflitto di interessi che comporta per il miliardario la nuova carica governativi a profili italiani che hanno storto il naso davanti alle frasi di Musk commentate persino dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

‘The London Economic’ ha pubblicato un articolo spiegando che da quando Musk è il patron dell’ex Twitter vengono favoriti, in termini di visualizzazioni, i contenuti di destra e, al contrario, penalizzati quelli che sono lontani dalle idee di Donald Trump. “Abbiamo perso migliaia di follower su X nell’ultima settimana. Dobbiamo aver fatto qualcosa di giusto”, scrivono ironicamente in un degli ultimi messaggi sul social network.