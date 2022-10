Fondo Asterion cresce in Italia e acquisisce Samso

(Adnkronos) –

Asterion Industrial Partners, società di gestione di investimenti in infrastrutture europee nel mid-market, ha sottoscritto l’accordo per l’acquisto di Samso, energy service company attiva in Italia nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di efficienza energetica con un team di circa 70 persone. Samso ha realizzato impianti di efficienza energetica a 450 clienti nel mondo industriale e della pubblica amministrazione e ha sviluppato progetti per oltre 80 Mwp. L’operazione è soggetta al superamento di alcune condizioni sospensive, tra cui la Golden Power, e si dovrebbe perfezionare nel corso del quarto trimestre del 2022.

L’azienda è stata fondata nel 2014 da Igor Bovo e Gianpiero Cascone, imprenditori italiani del settore dell’efficienza energetica e della mobilità elettrica. La crescita del gruppo è stata favorita anche dall’ingresso nella compagine societaria di Melpart, società holding di partecipazioni di Stefano Meloni, che è diventata azionista di maggioranza nel 2016.

Per Asterion Samso rappresenta l’opportunità di entrare nel mercato italiano dell’efficienza energetica con un’azienda esperta e agile, con importanti prospettive di crescita organica e tramite acquisizioni. Asterion supporterà Samso nell’ulteriore sviluppo della sua attività Esco e nell’ampliamento della gamma di prodotti dai tetti fotovoltaici, alla ricarica dei veicoli elettrici, consentendole di costruire una piattaforma integrata di transizione energetica. Bovo e Cascone, che reinvestiranno nell’azienda attraverso le loro società Tobago e Pvr, rimarranno amministratori delegati di Samso. L’acquisizione da parte di Asterion della quota di maggioranza aiuterà.