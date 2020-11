Ragazzo entra con il motorino nella Fontana delle Rane al Coppedè. Le immagini che stanno facendo il giro dei social network mostrano un ragazzo che è entrato con il motorino all’interno della vasca della Fontana delle Rane del quartiere Coppedè di Roma, da poco restaurata. A denunciare l’accaduto la sindaca Virginia Raggi: “Video vergognoso, schiaffo ai cittadini”.

Fontana delle Rane, ragazzo entra con motorino, la Raggi: vergognoso

La Fontana delle Rane nello storico quartiere Coppedè è stata recentemente restaurata e inaugurata a inizio ottobre scorso. Per renderlo possibile sono servite 14mila ore e più di 283mila euro. Non era mai stata restaurata da quando l’architetto Gino Coppedè la costruì nel 1927. Ben 17 centimetri di incrostazioni calcaree coprivano i simboli della fontana, a partire dalle 12 rane che spruzzano zampilli d’acqua nella vasca in cima. La Raggi aveva commentato: “È un onore essere qui a inaugurare il lavoro di restauro completato sulla fontana delle Rane”, ha detto la sindaca. Che poi ha spiegato com’è avvenuto l’intervento di restauro: “Sono stati risolti problemi idraulici di non poco conto e si è operato un riallineamento della fontana oltre al ripristino del marciapiede circostante”.