Fontana: giornalismo d’inchiesta ha ruolo fondamentale

Il presidente della Camera Fontana ha sottolineato che “il giornalismo d’inchiesta ha un ruolo fondamentale. La libertà di espressione – dice – è un caposaldo della democrazia. Senza libertà di espressione non c’è la democrazia” e “dà la cifra della democrazia che siamo e dobbiamo difenderla a tutti i costi”. “C’è anche un po’ troppa libertà di infangare qualcuno o di prendersela con qualcuno ma da questo punto di vista non servono norme o multe. Bisognerebbe solo essere prudenti come consiglia anche San Tommaso D’Aquino. I giornalisti hanno un potere importante”.

Aggionamento ore 12.05

Fontana è intervenuto anche sul caso del match di boxe che alle Olimpiadi di Parigi ha visto una contro l’altra l’azzurra Angela Carini e l’algerina Imane Khelif. “Ho fatto kickboxing a livello amatoriale, so quanto siano difficili gli allenamenti, prepararsi all’olimpiade è davvero impegnativa – ha detto – Angela Carini è un’atleta che mi è piaciuta molto per il carattere, spero di conoscerla perché mi racconti la storia del papà, che mi ha commosso. Penso che sia una ragazza genuina e di sani principi. La sua storia mi ha emozionato, è una nostra atleta in gamba”.

Aggiornamento ore 15.09

“Abbiamo visto questa gara” fra Angela Carini e Imane Khelif, “a vederla così sembrava un match ad armi impari. Ma ci sono delle regole del Cio, se qualcuno ritiene che non siano adeguate bisogna parlarne al Cio, tutto il resto mi pare in più. Se queste regole non vanno bene si possono fare delle rimostranze”.

aggiornamento ore 18.31