Fontana presidente Camera, mancano 15 voti Lega: quali sono

(Adnkronos) – Mancano 15 voti del ‘pacchetto’ del centrodestra a Lorenzo Fontana, neo-eletto presidente della Camera. Rumors che circolano a Montecitorio intestano – almeno in parte – la ‘fronda’ in particolare ad alcuni leghisti delusi, tra chi puntava su Molinari, e chi ha dato un segnale di dissenso per la possibile esclusione del ligure Rixi dalla squadra di governo (visto che le infrastrutture dovrebbero essere il ministero di arrivo per il leader Salvini).

I 15 voti mancanti sarebbero quindi di leghisti piemontesi, liguri e di qualche lombardo. Qualcuno ricorda come lo stesso Fontana avrebbe avuto ruggini con l’attuale segretario regionale della Lombardia e deputato, Fabrizio Cecchetti, ‘reo’ di aver concesso il patrocinio al gay pride di Milano, quando era presidente del Consiglio regionale.