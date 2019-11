Fonti interne al governo: “Salvini diffonde fake news”

Una notizia, quella diramata nel pomeriggio dall’agenzia di stampa AdnKronos che, in termini di ‘gradimento popolare’, vista l’aria che tira potrebbe pesare non poco nell’ambito degli equilibri politici del nostro Paese.

Riportando quanto arffermato da alcuni fonti interne al governo, l’AdnKronos scrive che, con cadenza quotidiana, il senatore Matteo Salvini “diffonde tante fake news. Ci sarà certamente occasione di un confronto su tutte queste sue mistificazioni. Nel frattempo sul Mes, considerato che è materia di competenza del ministero dell’Economia, il ministro Gualtieri è pronto in qualsiasi momento a confrontarsi in tv con Salvini, proprio alla luce delle tante falsità che continua ad affermare l’esponente della Lega”.

A questo punto si attende una replica da parte del leader del Carroccio…

Max