Foo Fighters, tour annullato dopo la morte di Taylor Hawkins: il messaggio

I Foo Fighters si fermano e annullano il tour “per guarire”. Troppo dolorosa la scomparsa del componente storico della band, Taylor Hawkins, trovato morto in una camera d’hotel di Bogotà lo scorso 25 marzo. Una notizia che ha scosso il mondo della musica e inevitabilmente gli altri componenti della band.

Necessaria quindi una pausa che porta all’annullamento del tour che la band stava portando avanti in America Latina. Ad annunciarlo sono stati gli stessi Foo Fighters con un messaggio pubblicato su Instagram: “Con grande tristezza i Foo Fighters confermano la cancellazione di tutte le prossime date del tour alla luce della sconcertante perdita di nostro fratello Taylor Hawking”.

Continua il post del gruppo: “Siamo dispiaciuti e condividiamo la delusione per il fatto che non ci vedremo come previsto. Ci prendiamo questo tempo per elaborare il lutto, per guarire, per avvicinare i nostri cari e per apprezzare tutta la musica e i ricordi che abbiamo creato insieme”.

I Foo Fighters esprimono la propria vicinanza alla famiglia del batterista: “Taylor Hawkins vivrà con tutti noi per sempre. I nostri cuori vanno a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile”, conclude il messaggio della band.