Forbes Women’s Party, un premio anche Nadia Toffa

Una ‘festa’ o meglio, una cerimonia di premiazione, quella che tra poche ore andrà in scena a Milano che, come vedremo, oltre che per certi aspetti toccante, si profila indubbiamente ‘doverosa’ per la causa che legittima lo svolgimento.

Come molti sanno, l’autorevole rivista dedicata alle personalità più influenti della nostra società, Forbes, dedica gran parte del suo lavoro a delineare virtù e qualità di quanti al mondo, in un modo o nell’altro, incidono sui tempi. Lo scorso luglio l’edizione dedicata al nostro paese ha così elencato le 100 donne italiane più influenti, spiegando che si è guardato in direzione di quante “capaci di interpretare il proprio ruolo in azienda o nella società, valorizzando ogni giorno un patrimonio personale fatto di competenze, creatività, carisma, tenacia capacità di innovare e visione del futuro. Un riconoscimento – si legge ancora nell’introduzione di questo prestigioso ‘Forbes Women’s Party‘ – che va a star del cinema e conduttrici televisive, designer emergenti, scienziate o icone dello sport ma anche e soprattutto imprenditrici e manager di successo, al timone di grandi aziende con un profilo globale o di piccoli family business che hanno contribuito a lanciare e a far crescere, plasmandole con le proprie doti innate di leader”.

Così tra le tante, stasera saranno premiate Lilli Gruber e Diletta Leotta, Valeria Golino, Samantha Cristoforetti e, con particolare emozione, anche la ‘gajarda’ Nadia Toffa…

