Forest4Life, 500 nuovi alberi fra Ecuador, Kenya, Tanzania e Madagascar

Donare un albero significa regalare ‘futuro’. Con questo spirito il Gruppo Servier in Italia lancia il progetto Forest4Life: 500 nuovi alberi piantati fra Ecuador, Kenya, Tanzania e Madagascar, che diventano anche uno speciale dono di compleanno per i dipendenti dell’azienda. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con Treedom, piattaforma web che consente di piantare alberi a distanza e seguire la storia del progetto di cui fanno parte.

“Uno dei nostri valori è ‘prendersi cura’. Parole che mettiamo in pratica ogni giorno nei confronti dei pazienti, dei nostri collaboratori e dell’ambiente. Forest4Life è una bellissima iniziativa che testimonia l’impegno di Servier a livello sociale e ambientale, promuovendo e sostenendo attraverso il nostro Team di Corporate Social Responsibility temi a noi particolarmente cari come sviluppo, sostenibilità, responsabilità, etica”, afferma Gilles Renacco, presidente del Gruppo Servier in Italia.

“Dedichiamo questa Foresta a tutti i dipendenti della nostra azienda, che ogni giorno, nonostante le grandi difficoltà dovute alla pandemia, si impegnano con entusiasmo e passione per portare salute ai pazienti. Nel contempo, siamo davvero onorati di poter dare il nostro piccolo contributo alla lotta al cambiamento climatico, rendendo i nostri dipendenti protagonisti di un’azione volta ad accrescere la salute globale”, aggiunge.

Consapevole che un ambiente sano e pulito aiuta a vivere meglio, Servier si è posto un obiettivo ambizioso: ridurre le emissioni complessive di CO2 del 25% da qui al 2030.

“Al fine di raggiungere questo obiettivo il Gruppo ha implementato diverse azioni a livello globale: dall’ottimizzazione del rendimento energetico degli impianti all’efficientamento del trasporto aereo e marittimo per la distribuzione dei nostri farmaci. Azioni che hanno inserito il Gruppo tra le oltre 500 imprese al mondo impegnate a ridurre la loro carbon footprint, in accordo con i Science Based Targets”, continua Renacco.

“In Forest4Life, tutti i dipendenti saranno protagonisti di questo progetto che permetterà di proteggere la biodiversità di interi ecosistemi e offrire ai contadini che si prendono cura degli alberi delle opportunità di reddito – dichiara Elisa Napolitano, direttore HR &Training del Gruppo Servier in Italia – Ogni dipendente riceverà un albero in dono nel giorno del proprio compleanno. Potrà vederne una foto quando sarà piantato a terra, visualizzarne le coordinate GPS e seguirne gli aggiornamenti nel tempo. Un progetto che ci rende entusiasti e che esprime una metafora di cui siamo fermamente convinti: gli alberi sono il ‘Cuore’ delle foreste come le Persone rappresentano il ‘Cuore’ della nostra azienda: risorse uniche e preziose”.

Forest4Life permetterà di assorbire circa 138.500Kg di CO2 e sarà composta da tipologie di alberi che rispettano la biodiversità del territorio, per favorire l’interazione virtuosa tra le diverse specie e un uso sostenibile delle risorse e dei terreni. Ogni pianta permetterà inoltre alle comunità di contadini coinvolti nel progetto di godere dei frutti degli alberi e, grazie alla loro vendita sui mercati locali, anche di avere una fonte di reddito in più.

“Siamo felici che il Gruppo Servier in Italia abbia scelto di unirsi alle oltre 6.000 aziende che collaborano con noi – dichiara Susanna Finardi, Treedom Partner&Head of Corporate Sales – L’impegno del settore privato è fondamentale, insieme a quello dei governi e dei singoli cittadini, per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e costruire un futuro più verde per le generazioni future”.