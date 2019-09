Forma e Poesia nel Jazz: da Maccarese a Cagliari

Da domani, fino a domenica, circa 50 tra i pezzi più rari ed inusuali del Museo del Saxofono saranno esposti all’EXMA – Exhibiting and Moving Arts durante la XXII Edizione del Festival Forma e Poesia nel Jazz. Un evento ormai tradizionale che porta nel capoluogo sardo una rappresentanza della più grande collezione di saxofoni del mondo. Una collezione frutto della costanza e meticolosa raccolta compiuta in oltre 30 anni di attività dal musicista e docente Attilio Berni.

Dal piccolissimo soprillo di 32cm al Grafton Plastic, dagli strumenti dell’inventore Adolphe Sax al mitico Conn O-Sax, dal Selmer CMelody di Rudy Wiedoeft al Jazzophone, tromba-sax con doppia campana e così via…

Un’esposizione di stupefacenti strumenti per districarsi nelle innumerevoli metamorfosi del saxofono seguendo un connubio tra arte ed artigianalità, creatività e tradizione che dalla bottega dell’inventore Adolphe Sax giunge fino ai nostri giornii: questo, e molto altro ancora, in un autentico spazio della cultura musicale “saxy”…

In programma visite guidate e la conferenza-spettacolo Saxappeal.

Il Museo del Saxofono è in via dei Molini snc (angolo via Reggiani), a Maccarese – Fiumicino (RM)

Sito web ufficiale: https://www.museodelsaxofono.com/

Infoline: 39 06 61697862 – info@museodelsaxofono.com

Max