Formazione professionale Roma – Intesa ministero, Garante e Roma Città Metropolitana per l’inserimento lavorativo di persone private di libertà

La Città Metropolitana di Roma Capitale, la Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria hanno presentato oggi in Campidoglio il Protocollo d’Intesa per introdurre un nuovo strumento formativo all’interno degli Istituti penitenziari presenti sul territorio di Roma e Provincia.

L’accordo è finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività formative per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone private della libertà personale, detenute negli Istituti di Pena del territorio metropolitano.

Formazione professionale Roma, il Campidoglio: “L’obiettivo è quello di valorizzare le competenze delle persone private della libertà personale e agevolare il loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro”

“L’obiettivo – come spiega una nota del Campidoglio – è quello di valorizzare le competenze delle persone private della libertà personale e agevolare il loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Un’opportunità di reintegrazione e crescita personale per i partecipanti e uno straordinario strumento di prevenzione da eventuali comportamenti autolesivi o dalla reiterazione del reato. Con AMA si è progettato un primo percorso di formazione in apprendistato, rivolto ai detenuti di Rebibbia: saranno formati per per l’utilizzo delle “compostiere”, ovvero le macchine di trasformazione dei rifiuti organici in compost. Al termine del percorso formativo sarà rilasciata una qualifica professionale, indispensabile e necessaria nei diversi impianti dell’Azienda AMA Roma”.

Formazione professionale Roma, il Campidoglio: “Si è costituito inoltre un ‘Polo Pubblico della Formazione’, per la realizzazione di progetti di formazione finalizzati alla stipula di contratti di lavoro in apprendistato”

Ma non solo, come spiega infatti la nota, “Si è costituito inoltre un ‘Polo Pubblico della Formazione’, con cui CMRC e Roma Capitale intendono promuovere la realizzazione di progetti di formazione finalizzati alla stipula di contratti di lavoro in apprendistato, in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con l’Azienda Municipale Ambiente di Roma Capitale. I percorsi formativi avranno sistema duale, basato sull’alternarsi di momenti formativi “in aula” e momenti di formazione pratica in ‘contesti lavorativi’, favorendo così politiche di transizione tra il mondo carcerario e il mondo del lavoro, prevedendo – per i detenuti inseriti nel programma e considerati idonei dal DAP – un’equa retribuzione per il lavoro svolto”.

Formazione professionale Roma, il sindaco: “Oggi presentiamo un progetto bello e importante di formazione rivolto ai detenuti di Rebibbia”

Il “Polo Pubblico della Formazione”, rientra nel progetto “Fratelli Tutti”, illustrato dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Papa Francesco, in occasione della visita del Santo Padre in Campidoglio il 10 giugno: “Oggi presentiamo un progetto bello e importante di formazione rivolto ai detenuti di Rebibbia – ha infatti esordito il primo cittadino della Capitale – che si formeranno, grazie ad Ama, come tecnici del compostaggio. Il piano, che abbiamo presentato a Papa Francesco in occasione della sua visita in Campidoglio, rientra nel progetto “Fratelli Tutti” e prevede una formazione a pieno titolo, sia teorica che pratica, in un ambito lavorativo molto richiesto, con l’obiettivo di garantire uno sbocco professionale. Dare dignità e formazione alle persone private dalla libertà significa dar loro una speranza solida di reinserimento e farlo su un tema importante come l’economia circolare ne aumenta ancor di più il valore”, ha commentato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Max