Formia, dopo 10 anni si sblocca pagamento Latina Ambiente

A Formia, per circa dieci anni il Comune di Formia avrebbe omesso di pagare i servizi di raccolta dei rifiuti alla Latina Ambiente incaricata alla fine di dicembre del 2012 dopo l’addio della ama servizi srl della raccolta dei rifiuti in città. I

l rapporto è durato fino al 2015 con la nascita della Formia Rifiuti Zero. Latina Ambiente non ha mai insistito per rientrare il suo credito fino al fallimento con la procedura che ha avviato azioni legali per le quali l’amministrazione comunale a ottobre 2020 è stata condannata in via definitiva a pagare oltre 92mila euro di fatture inevase per il servizio di raccolta della Latina Ambiente.