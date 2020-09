Formula 1, Vettel passa all’Aston Martin: è ufficiale

Archiviata la tragica stagione in corso, Sebastian Vettel lascerà la Ferrari per sposare un nuovo, ambizioso, progetto: quello dell’Aston Martin. Il 2021 segnerà infatti il ritorno in pista del rinomato marchio, che ha voluto presentarsi con un pezzo da novanta nel mondo della Formula 1. Il quattro volte campione del mondo continuerà quindi a correre.

33 anni e un bagaglio d’esperienza impressionante, quello che serve ad una scuderia che tenta di imporsi nel mondo automobilistico per trovare subito la strada giusta. L’annuncio è ufficiale è arrivato nella mattinata di oggi 10 settembre: “In vista del tanto atteso ritorno dell’Aston Martin sulla griglia di Formula 1 nel 2021, siamo lieti di confermare che il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel si è unito al team”, scrive la scuderia.

“Vettel porta una mentalità nuova”

Un colpo importante per l’Aston Martin, che ha presentato il nuovo pilota in pompa magna: “La firma di Sebastian è una chiara dichiarazione dell’ambizione della squadra di affermarsi come uno dei nomi più competitivi di questo sport. In qualità di quattro volte campione del mondo, Sebastian porta una nuova mentalità alla squadra. È uno dei piloti più affermati e rispettati del motorsport mondiale e sa cosa serve per vincere ai massimi livelli”.

Si legge ancora nella nota: “Dopo aver vinto quattro titoli consecutivi con la Red Bull Racing tra il 2010 e il 2013 e più vittorie ai Gran Premi con la Scuderia Ferrari negli anni successivi, l’esperienza e le qualità di leadership di Sebastian lo rendono il pilota perfetto per aiutare la squadra a raggiungere le sue ambizioni”.