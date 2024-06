Forte Antenne – Torna il Festival del Cinema: arena, talk e attività per le famiglie fino al 31 ottobre. Martedì inaugura ‘Io Capitano’, di Garrone

Al via il Festival del Cinema del II Municipio in programma a Forte Antenne per tutta l’estate. Alla serata inaugurale, martedì 18 giugno alle ore 20, sarà presente i Matteo Garrone che, insieme alla presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello, taglierà il nastro della terza edizione del Festival.

Alle 20, 30 sarà proiettato il film “Io Capitano” seguito dal dibattito insieme al regista e a Marco Castrichella di “Videoteca Hollywood tutto sul Cinema”. Presenterà Francesco Marioni.

Il Festival del Cinema si inserisce negli eventi dell’estate municipale e si tiene nell’arena del Forte Antenne, uno spazio riqualificato dopo decenni di chiusura e restituito alla fruizione pubblica. Organizzato dall’APS il Condominio e coordinato dalla presidente Marta Fantini, il Festival si sostanzia anche di un Concorso Cinematografico di cortometraggi.

Quest’ultimo prevede cinque categorie principali: “Amore Libero” su tematiche Lgbtqi+; “Un mondo multiculturale”, per raccontare storie di immigrazione, razzismo, ma anche di inclusione e integrazione; “Un grande cuore verde” sulle città del futuro, con un occhio sempre più green che guarda all’impegno ambientale; “Storie di donne”, dove è protagonista il mondo femminile. Inoltre la categoria “Roma segreta”: un viaggio alla scoperta di persone speciali, luoghi famosi o meno conosciuti, leggende e misteri, ma anche della vita quotidiana che anima la Capitale e il suo litorale.

“Siamo orgogliosi di poter fruire di un’arena cinematografica gratuita e delle attività culturali per i giovani e le famiglie in una location suggestiva del nostro territorio”, dichiara la presidente Francesca Del Bello. “Un sito storico che dopo essere stato riaperto, ora attende una rigenerazione complessiva. Nel frattempo – conclude Del Bello – è bellissimo vederlo vivere da centinaia di cittadini ogni giorno”.

Il Forte Antenne, aperto fino al 31 ottobre, si presenterà al pubblico “come una piazza di scambio, di socializzazione ed approfondimento nel cuore di Villa Ada ed il cinema sarà il fil rouge di tutto l’evento estivo che prevedrà anche eventi speciali“, anticipa Marta Fantini. Tra le novità di quest’anno, infatti, la collaborazione con Francesco Marioni, regista, attore, sceneggiatore e presentatore di successo che organizzerà una rassegna cinematografica e talk interattivi insieme a registi emergenti.

Anche in questa edizione, inoltre, saranno organizzate visite guidate alla scoperta del Forte Antenne in collaborazione con l’APS Progetto Forti. Spazio ai bambini con il Cinema dei Piccoli: un’iniziativa che permetterà alle famiglie di godere di questo meraviglioso spazio anche nelle ore pomeridiane.

La manifestazione culturale ospiterà, poi, un ciclo di incontri su temi di attualità di rilevanza nazionale e internazionale con talk e dibattiti aperti alla cittadinanza organizzati dall’Associazione di Promozione Sociale Lo Spiegone.

Infine, grazie alla collaborazione con la Fondazione smART, l’arte contemporanea sarà un’altra protagonista dell’estate a Forte Antenne con installazioni site specific, approfondimenti ed attività didattiche per adulti e per i più piccoli.

A ottobre poi tornerà il Vigna Ada Festival per promuovere l’eccellenza dei vini naturali.

