Fortnite, dove sono i luoghi storici del Capitolo 2

Il buco nero aveva lasciato milioni di giocatori interdetti prima che Epic Games svelasse i suoi piani per Fortnite. Il celeberrimo battle royale si è infatti evoluto inghiottendo il passato e dando luce ad un nuovo corso, chiamato Fortnite Capitolo 2.

Il gioco è ora di nuovo disponibile dopo l’aggiornamento delle ultime ore, e sono già disponibili diverse sfide. Tra queste una chiamata ‘scopri luoghi storici’, relativa alla stagione 1 di Fortnite Capitolo 2.

Dove trovare i luoghi storici di Fortnite

La sfida spinge il giocatore a cercare dei punti di interesse sparsi nella nuova mappa di gioco. Non le classiche grandi costruzioni, ma luoghi più nascosti che il giocatore dovrà cercare con attenzione. Lo scopo della sfida, inedita in Fortnite, è quello di permettere al giocatore a scoprire palmo per palmo la nuova mappa di gioco.

Sarà infatti tutta una novità per i giocatori, che si troveranno di fronte a meccaniche di gioco completamente nuove come anche alla mappa, ridisegnata daccapo. Non sarà semplicissimo trovare tutti i luoghi storici di Fortnite, per questo vi aiutiamo con la foto di seguito, che segna in rosso tutti i luoghi da scoprire: