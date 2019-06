Fortnite 9.30: aggiornamenti e novità

Puntuale come ogni settimana è arrivato l’aggiornamento di Fortnite, che oggi 18 giugno si è portato alla versione 9.30. In questi minuti i server del gioco Epic Games sono offline per la consueta manutenzione settimanale. Sono stati giorni intensi per Fortnite, che durante l’E3 di Los Angeles ha reso noti diversi progetti futuri e novità.

Quelle che hanno interessato le ultime riguardano un evento legato a Picco Polare e ad una gigantesca creatura di cui fino a pochi giorni fa si era intravisto solo l’occhio. Nelle ultime ore invece la bestia si è mostrata in tutta la sua grandezza svelando anche il mistero di Picco Polare, che in molti pensavano distrutto e invece viene trasportato dalla creatura nei mari nell’isola di Fortnite.

Fortnite, le novità dell’aggiornamento 9.30

La patch 9.30 di Fortnite introduce diverse novità nelle modalità Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo. Verrà introdotto infatti in Battaglia Reale l’oggetto Sguazzo Trangugio, con cui è possibile ripristinate 20 punti vita all’interno di una piccola area creata dall’oggetto stesso. Se i punti vita sono già al masso verrà invece e potenziato lo scudo di 20 punti. Sguazzo Trangugio ha inoltre un’altra funzionalità: se lanciato contro un nemico abbattuto prolungherà lo stato di atterramento.

Reso noto inoltre l’inserimento di un altro oggetto nella modalità creativa: Oggettomatic, che come dice il nome stesso ci permetterà di trasformarci in oggetti per nasconderci agli occhi nemici ignari della nostra presenza. “Resistenza scudo anti-Tempesta” è invece la nuova modalità presente in Salva il Mondo. Tale modalità consiste in diverse ondate nemiche (30) che daranno sfogo a tutta la nostra abilità e fantasia per essere annientate.