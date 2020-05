Fortnite aggiornamento 12.60: cosa aggiunge la nuova patch

Niente paura se oggi 20 maggio Fortnite risulta inaccessibile: il gioco di Epic Games si sta infatti preparando all’aggiornamento 12.60, che potrebbe essere l’ultimo della Stagione 2. I server di Fortnite sono offline a partire dalle 8 di questa mattina, e come spesso accade è possibile che il gioco non funzioni per alcune ore, almeno fino alle 11.

Epic Games si prepara al lancio della Stagione 3 che porterà con sé moltissime novità, ma nel frattempo non lascia a bocca asciutta i giocatori, che potranno fruire delle migliorie e delle aggiunte in gioco in attsea del lancio della nuova stagione. Ancora non è stato rilasciato il comunicato che annuncia le novità dell’aggiornamento 12.60, ma in attesa dell’ufficialità è possibile avanzare alcune supposizioni.

La patch 12.60 potrebbe infatti introdurre novità per quanto riguarda le modalità Sava il Mondo e modalità creativa, oltre ad aggiungere oggetti o armi. Senza dubbio correggerà glitch e bug per rendere l’esperienza di gioco ancora più fruibile. Non appena Epic Games renderà note le aggiunte del nuovo aggiornamento non esiteremo a comunicarle.