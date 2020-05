Fortnite aggiornamento 12.61, server offline: cosa aggiunge la nuova patch

Fortnite si aggiorna ancora, questa volta alla versione 12.61. in attesa dell’imminente Stagione 3 il gioco di Epic Games continua a migliorare e ad evolvere per regalare ai giocatori un’esperienza sempre più intensa e variegata.

Se troverete Fortnite inaccessibile non abbiate paura quindi, i server sono offline per tutti proprio per garantire la patch 12.61 che verrà quindi rilasciata in mattinata. I lavori di manutenzione, come spesso accade, inizieranno intorno alle 8 di mattina fino alle 12 circa.

Ancora non è chiaro cosa introdurrà l’aggiornamento 12.61 di Fortnite, anche se è molto probabile che vedrà l’aggiunta di alcune nuove armi e la correzione di bug e glitch. Epic Games non ha infatti ancora rilasciato la lista delle modifiche, che riporteremo in tempo reale per rendere note le modifiche e le migliorie introdotto con la nuova patch.