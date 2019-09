Fortnite, dove trovare i palloncini di IT: il VIDEO

IT è tornato, sta invadendo le nostre sale cinematografiche. Il terrificante pagliaccio partorito dal genio di Stephen King ha fatto ritorno per spaventare i fan di tutto il mondo. È disponibile infatti da oggi il secondo capitolo della saga, uscito anche in Italia. Un evento che ha elettrizzato appassionati di vecchia data e neofiti curiosi di conoscere la storia del pagliaccio assassino attratti dal clamore mediatico che ha generato il remake del primo film uscito nel 2018.

E non è un caso che altri media abbiano deciso di celebrare l’uscita di IT 2 attraverso collaborazioni e partnership. È il caso di Fortnite, che a partire da oggi ha inserito alcuni easter egg riguardanti il film all’interno del mondo di gioco. Il battel royal di Epic Games ha infatti deciso di inserire alcuni simpatici indizi che riconduco al pagliaccio in determinati punti della mappa.

Fortnite, dove trovare i palloncini di IT

Sarà infatti possibile trovare gli iconici palloncini rossi di IT nel mondo di gioco. Una volta trovati non resta altro che farli esplodere con un proiettile e dal tombino adiacente si leverà la sinistra risata del pagliaccio mostruoso.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché sarà possibile trovare anche alcuni componenti estetici che richiamano al film e che potranno essere indossati per modificare l’aspetto del nostro avatar. In questo caso è ancora ignota la posizione di tali oggetti, ma nel frattempo nel video sottostante potrete trovare l’ubicazione di tutti i palloncini di IT.