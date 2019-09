Fortnite, dove trovare le bambole di Joker nella nuova sfida dedicata a Batman

Fortnite incontra Batman per un crossover che si preannuncia esplosivo. L’uomo pipistrello è il nuovo protagonista del crossover con il Battle Royale targato Epic Games. La collaborazione tra i due brand mette in palio per gli utenti nuovi costumi e una serie di gadget unici dedicati proprio all’universo di Batman.

Fortnite x Batman propone inoltre un’interessante sfida dedicata chiamata Disinnesca le bambole di Joker in vari luoghi indicati, in cui i giocatori sono chiamati appunto a disinnescare ordigni esplosivi piazzati da Joker in vari punti della mappa. La sfida è attivabile in Battaglia Reale in qualsiasi modalità di gioco.

Le bambole esplosive di Joker, dove trovarle

L’obiettivo della nuova sfida dedicata all’uomo pipistrello in Fortnite x Batman è semplice: lo scopo è quello di trovare le bambole esplosive di Joker prima che lo facciano gli avversari. In palio ci sono ricompense cosmetiche gratuite che aumentano l’appetibilità di tale sfida.

Le bambole di Joker sono disseminate in quasi tutta la mappa di Fortnite e sono contrassegnate da un cursore dedicato. Di seguito vi alleghiamo una foto con cui vi sarà possibile trovare le bambole di Joker per disinnescarle prima che lo facciano gli avversari sottraendovi le preziose ricompense.