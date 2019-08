Fortnite e Borderlans, parte l’evento X Caos

Fortnite e Borderlans stringono alleanza con l’evento X Caos che prenderà il via oggi 27 agosto con l’introduzione della patch 10.20 fino al prossimo 10 settembre. Sarà possibile quindi giocare con gli stralunati personaggi di Pandora dando vita ad esilaranti combattimenti a colpi di sparatorie spettacolari.

Questo è il messaggio di Epic Games: “La Zona fenditura di Pandora è apparsa sulla mappa, portando con sé l’inconfondibile aspetto del pianeta e un piacevole bonus: trascorri un tempo sufficiente senza subire danno e il tuo scudo si rigenererà! Usa i nuovi prefabbricati e crea la tua Pandora con la modalità creativa di Fortnite! Cambia l’aspetto delle tue location con il nuovo filtro per la telecamera e condividi i tuoi capolavori con l’hashtag #FortniteXMayhem. Pubblica su Instagram, Twitter e Reddit con l’hashtag #FortniteXMayhem entro il 6 settembre e potresti finire in evidenza nel Quartiere. Sei in cerca di bottino? Scopri il nuovo bundle sfida gratuito Benvenuto a Pandora, con ricompense come la copertura Caos, lo stendardo Cacciatore della Cripta, lo spray Psycho e lo spray Crunk koniglio”.

Aggiornamento 11:00

Fortnite, le novità della patch 10.20

Intanto Epic Games ha reso note le novità introdotte dall’aggiornamento 10.20 per cui sono stati momentaneamente disattivati i server per permettere l’introduzione delle nuove meccaniche di gioco:

Fortnite Battle Royale

Bolla scudo

Questa è una bolla che non scoppierà facilmente. Mettiti al riparo sotto questa cupola invulnerabile a proiettili ed esplosivi!

Fortnite Modalità Creativa

Set da costruzione Pandora

Riproduci la tua ambientazione di Pandora preferita! Nel prossimo futuro, Fortnite avrà un quartiere a tema Pandora: assicurati di inviare e condividere le tue creazioni. Fa parte della collaborazione Fortnite X Caos.

Isola arida

Un canyon a tema desertico con alti picchi e rocce frastagliate, ispirato all’area desertica di Pandora sulla mappa di Battaglia reale.

Comunicazione

Nuovi modi per far sapere ai tuoi giocatori cosa sta succedendo, grazie all’aggiunta del Dispositivo Altoparlanti e del Dispositivo Messaggio interfaccia.

Accensione!

Lascia che i tuoi giocatori esplorino i meandri della mappa con la Torcia e la Pistola torcia.

Fortnite Salva il Mondo

Serie di incarichi La lunga strada verso casa

Passato e futuro si scontrano in un’avventura ricca di sconvolgimenti temporali… Aiuta Ray, Dennis e Lars a farsi strada in questi tempi difficili.

Picconi estetici

Preparati a raccogliere con stile mentre i picconi si fanno strada verso l’armadietto.

Trappola muro sonoro

Fai ballare gli Abietti e distraili dall’attaccare! Usa la nuova trappola Muro sonoro per far ballare gli Abietti a piacimento!