Fortnite, perché non funzionano i server: aggiornamento 12.40 in arrivo

Gli appassionati di Fortnite oggi si sono svegliati con una brutta notizia: il loro gioco preferito non funziona. Niente paura però, è normale amministrazione. Dalle 8 di questa mattina i server di gioco sono inaccessibili, e la domanda a più di qualcuno sarà venuta spontanea: perché Fortnite non funziona? È ‘colpa’ della manutenzione.

Epic Games, infatti, ha annunciato che nella mattinata di oggi 15 aprile i server di gioco sono inaccessibili a causa della manutenzione necessaria ad inserire i rollout dell’aggiornamento 12.40, disponibile a breve. La manutenzione in questione dovrebbe infatti durare all’incirca due ore, ma non è detto che i tempi possano dilatarsi.

Niente paura però: presto Fortnite sarà di nuovo disponibile e porterà con sé alcune novità come nuove skin, armi e sfide, anche se al momento Epic Games non ha annunciato ufficialmente le novità presenti nell’aggiornamento 12.40. E a proposito di novità: la Stagione 2, inizialmente prevista per fine aprile, arriverà a giugno e gli sviluppatori hanno già annunciato che ci sarà da divertirsi con le novità che hanno in serbo per gli utenti.