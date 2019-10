Fortnite, quando tornerà online dopo il buco nero: la probabile data

Un enorme buco nero sta gettando nel panico milioni di giocatori di Fortnite, che da ieri sera alle 20 circa non possono giocare al battle royale per apparenti problemi legati al server di gioco. Nel frattempo però è possibile osservare l’evolvere del buco nero attraverso i canali social di Epic Games.

Non è ancora chiaro del tutto il motivo che ha spinto i creatori di Fortnite a inscenare il buco nero, ma l’ipotesi più accreditata è che tra poche ore sarà possibile giocare al Capitolo 2 del seguitissimo videogioco, ormai diventato un cult per gli appassionati. Da Youtube a Twitch, ieri sera l’enorme mole di persone accorse in rete per capire cosa stesse succedendo ha creato addirittura disservizi sul web.

Fortnite, quando sarà possibile giocare?

https://twitter.com/i/broadcasts/1yNGapRnYLjKj

Milioni di persone si stanno chiedendo la stessa cosa: quando sarà possibile tornare a giocare a Fortnite? Ancora non c’è una risposta ufficiale, ma l’utente Twitter Luca7Yoshi, attraverso uno studio del sito Fortnite.com, ha incrociato dei dati da cui ha ricavato la possibile data in cui il gioco potrebbe tornare online.

L’utente ha infatti indicato come domani 15 ottobre alle ore 12 il momento in cui i server di Fortnite torneranno attivi per poter continuare a giocare a Fortnite. Ovviamente si tratta ancora di un’ipotesi, ma non sembra campata in aria. È infatti probabile che sia proprio martedì 15 ottobre iil giorno in cui Fortnite tornerà giocabile.