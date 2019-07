Fortnite, sfide secondo compleanno: ecco dove trovare le torte

Due anni di Fortnite, de anni d successi e sfide fuori di testa. Quindi come non aspettarsi una caccia al tesoro decisamente stravagante per festeggiare il secondo compleanno del Battle Royale di Epic Games. Da oggi è sono infatti disponibili le sfide numero 9 relative al secondo anno dalla nascita del gioco.

La prova odierna, che verrà rilasciata per un tempo limitato, richiede di trovare delle torte di compleanno disseminate sulla mappa per ballarci davanti. E torte sono state inserite con l’aggiornamento 9.41 e permettono di recuperare parte della salute e dei punti scudo. Le torte da trovare per la sfida sono state lasciate in punti strategici che vi mostriamo nel foto in basso.

Fortnite, secondo compleanno: la mappa con le torte

