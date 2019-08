Fortnite stagione 10: tutte lo novità

Fortnite si aggiorna e si espande, il gioco Epic Games arriva alla versione 10. L’aggiornamento dell’ultima patch è arrivato nella mattinata di oggi 1 agosto, il battle royale più giocato al mondo non si ferma mai. Di seguito tutte le novità introdotto con la nuova patch:

BATTAGLIA REALE

Il tempo è distorto e il Punto zero è diventato instabile nella Stagione X. Che tu abbia nostalgia del passato o trepidazione per il futuro, questa stagione ha molte cose da scoprire in serbo per te. Luoghi ormai perduti hanno cominciato a riapparire sull’isola, anche se non sono più come prima…

Sali sul Bus della battaglia e lanciati in azione, ma tieni un occhio puntato al cielo per individuare il nuovo veicolo mecha della Stagione X: il B.R.U.T.O. Lanciate sull’isola proprio mentre il Bus della battaglia prende il volo, queste implacabili macchine a due posti si usano al meglio con un compagno, perciò trovane uno, saltate a bordo, caricate le armi e via!

Fortnite, le novità della patch 10.0

L’arrivo della nuova stagione segna anche il debutto del Pass battaglia Stagione X. Ti aspettano oltre 100 ricompense esclusive pronte per essere sbloccate, ma il costo resta immutato: solo 950 V-buck! Stavolta, otterrai immediatamente i costumi Lord-X e Catalizzatore all’acquisto del Pass battaglia. Salendo di livello, sbloccherai ricompense come picconi doppi, emote, schermate di caricamento, stili per costumi e altro. Raggiungi il livello 100 per sbloccare l’imponente costume Cavaliere Ultima.

Novità di questa stagione: le missioni. Ottieni ricompense completando una serie di obiettivi a tema che ti manderanno all’avventura per tutta l’isola.

Infine, avrete la possibilità di regalare il Pass battaglia a un amico! È disponibile per tutte le piattaforme (le tempistiche possono variare a seconda della regione) fino al 15 agosto. Il primo acquisto comprende anche una scatola regalo unica che potrai usare per donare oggetti dal Negozio.

MODALITÀ CREATIVA

Nelle prossime settimane, ci auguriamo che vi divertiate giocando alle primissime MAT create dai giocatori. Assalto in spiaggia e Caccia all’oggetto sono solo le prime di numerose creazioni della community che proporremo come MAT. Preparate i vostri gruppi, perché la Stagione X introdurrà modi tutti nuovi per giocare e divertirsi con la modalità creativa di Fortnite.

SALVA IL MONDO

Mettiti in marcia con il nuovo evento a tempo, pieno d’azione esplosiva! Aiuta i nostri personaggi preferiti mentre affrontano il pericoloso viaggio verso la stazione radio per trasmettere la loro personalissima Canzone dell’Estate. Allontanarsi dall’hover-furgone consente di raccogliere equipaggiamenti migliori, ma costringe ad affrontare la letale Tempesta. Dovrai fare numerose soste lungo la via, perciò assicurati di avere tutto il necessario per difenderti al meglio!

L’armadietto è arrivato anche in Salva il mondo! Con l’inizio di questa stagione, al suo interno troverai le emote, i pacchetti musicali e le schermate di caricamento. L’offerta nell’armadietto si amplierà con i prossimi aggiornamenti.