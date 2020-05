Fortnite Stagione 3: quando esce e cosa agiunge

Bisognerà attendere ancora un po’ per Fortnite stagione 3. Il celebre battle royale avrebbe dovuto aggiornarsi a partire da inizio giugno – data peraltro già posticipata a causa dell’emergenza coronavirus – ma subirà un ulteriore rinvio. A comunicarlo è stata Epic Games attraverso un comunicato ufficiale, attraverso il quale ha avvisato gli utenti.

“Per preparare ogni aspetto di Capitolo 2 – Stagione 3 al meglio, abbiamo deciso di prolungare di una settimana la Stagione 2 – si legge nella nota – Il nuovo giorno di lancio della Stagione 3 sarà giovedì 11 giugno. Inoltre, non perderti “il Dispositivo”, uno spettacolo in diretta con una rappresentazione unica sabato 6 giugno alle 20 ora italiana (posti limitati, arriva 30 minuti in anticipo per assicurarti il tuo!)”.

Cosa cambia in Fortnite stagione 3

Il giorno è stato fissato: giovedì 11 giugno uscirà Fortnite stagione 3, un aggiornamento atteso dai fan ormai da diversi mesi e sempre posticipato a causa dell’emergenza. Intanto Epic Games ha invitato gli utenti a prendere parte agli ultimi eventi della stagione in corso: “Prima della nuova stagione, ricordati di completare le tue Sfide Pass battaglia e bloccare le tue scelte per l’aspetto di Brutus, NitrogliceRina, Miaoscolo, Skye, Mida e Maya. C’è ancora tempo per completare le due sfide aggiunte di recente: Dominio locale e Assalto all’Agenzia”.

Ma cosa cambierà con l’arrivo della Stagione 3? Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma alcuni Youtuber e influencer hanno fatto trapelare alcuni leak da prendere con le pinze ma che potrebbero portare all’effettiva rivoluzione pensata dai programmatori: si parla di acqua come elemento predominante. Con zone subacquee da raggiungere a nuoto o attraverso mezzi di trasporto a forma di squalo. Insomma, in attesa dell’11 giugno la fantasia è libera di sbizzarrirsi per provare a capire cosa si celi dietro la nuova stagione di Fortnite.