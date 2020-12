Fortnite Stagione 5, arriva The Mandalorian: il VIDEO

Fortnite incontra l’universo Star Wars per dare vita ad una Stagione, la numero 5, ancora più spettacolare. Nello specifico il gioco targato Epic Games introdurrà per l’occasione il personaggio ‘Mando’ di The Mandalorian, la fortunata serie e televisiva disponibile su Disney + che vede protagonista proprio il cacciatore di taglie dall’armatura impenetrabile.

L’annuncio del crossover – a cui Fortnite ha abituato da tempo i suoi giocatori – ha subito scatenato la gioia dei fan di Star Wars, appassionati all’universo creato da George Lucas e ora affezionati alla serie televisiva sul mandaloriano.

Il gioco utilizzando il personaggio di The Mandalorian non subirà modifiche di gameplay, ma puramente estetiche. Ci saranno però delle aggiunte precise proprio per la Stagione 5 di Fortnite dedicata ai cacciatori. Nel corso delle partite, infatti, sarà possibile accettare incarichi dagli NPC per guadagnare ricompense extra utili a sbloccare oggetti e armi speciali.

Di seguito il video gameplay di Fortnite con l’utilizzo del mandaloriano: