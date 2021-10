Forza Nuova, martedì udienza Riesame per Castellino e Fiore

Si terrà martedì prossimo l’udienza davanti al Tribunale del Riesame per i sei arrestati dopo gli scontri avvenuti nella manifestazione no green pass del 9 ottobre scorso a Roma che ha visto anche l’assalto alla sede della Cgil. Lo scorso 14 ottobre il gip, accogliendo l’impianto accusatorio della pm di Roma Gianfederica Dito, ha confermato il carcere per Giuliano Castellino, Roberto Fiore, il leader del gruppo ‘Io apro’, Biagio Passaro, Luigi Aronica, ex Nar, Pamela Testa e Salvatore Lubrano. Le accuse, a vario titolo e a seconda delle posizioni, sono di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza.