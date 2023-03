Fosse ardeatine – Ciaccheri: “Domani mattina con 800 studenti alla commemorazione sulle strade del Municipio fino al Mausoleo”

“Nel 79° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine la comunità del Municipio Roma VIII torna in strada per trasformare ancora una volta la commemorazione di un simbolo drammatico della lotta di liberazione dal nazifascismo in un ingranaggio di futuro.

Le comunità scolastiche, con ottocento studenti, le reti sociali, le associazioni dei familiari e dei combattenti torneranno in strada domani a partire dalle ore 10,30 per le strade di Garbatella, Tor Marancia, Ardeatino, per arrivare insieme al Mausoleo.

L’iniziativa inizierà alle ore 9,30 con gli interventi delle istituzioni e dei rappresentanti di Anpi, Anfim e della Comunità Ebraica di Roma. Parteciperà anche la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi.

Un appuntamento che quest’anno sceglie i colori della pace, perché la traccia più drammatica del ‘900 torna a tempestare di morti e conflitti di nuovo il suolo europeo.

La memoria diventa così la nostra arma di pace, quella per trasformare la testimonianza del sacrificio di chi più di settant’anni fa perse la vita a causa dell’oppressione nella voce di chi oggi chiede con forza che la pace torni ad essere il primo punto nell’agenda europea”.

Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII ed esponente di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri.

Max