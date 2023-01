Fosso di Settebagni, Iv: “Urge intervenire con urgenza per riqualificare l’area”

“Gli episodi di esondazione del Fosso di Settebagni sono piuttosto frequenti nella stagione invernale, dovuti soprattutto alle caratteristiche idrogeologiche dell’area.

Il ponte carrabile su via Lello Maddaleno e le altre infrastrutture adiacenti al Fosso, in caso di maltempo, diventano spesso inagibili, con grossi disagi per i cittadini e notevoli ripercussioni sulla viabilità del quadrante.

Riteniamo che la situazione meriti un approfondimento serio e l’attivazione di un Tavolo operativo in grado di individuare le soluzioni tecniche necessarie per superare le criticità. Proprio per questo, abbiamo chiesto la convocazione urgente della Commissione Capitolina Lavori Pubblici, che speriamo possa riunirsi quanto prima. Bisogna avviare un percorso importante di riqualificazione dell’intera zona”.

Così i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini.

“Quando il torrente straripa, via Lello Maddaleno si riempie di acqua, fango e detriti. I residenti non possono tornare a casa né uscire dal quartiere, a meno che non venga aperto il cancello di un cementificio, consentendo così di collegare via di Settebagni alla zona di Bel Poggio. Si tratta però di un’area privata, un tratto di strada tra l’altro non asfaltato e molto pericoloso a causa del brecciolino e dell’assenza di guardrail.

Occorre intervenire con urgenza. Dopo l’approvazione in Consiglio Municipale dell’ordine del giorno che abbiamo presentato sul tema, ci auguriamo adesso che l’Amministrazione si attivi velocemente per mettere in campo soluzioni adeguate”, conclude Marta Marziali, consigliera di Italia Viva del Municipio III.

Max