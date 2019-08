Fotomontaggi online, la nuova moda social: come si fanno e cosa serve sapere

Che le foto siano diventate sempre più un elemento imprescindibile per la vita social che, a suon di tweet e post o condivisioni su tutti i network si diffonde a maccha d’olio, non c’era più dubbio.

Oggi chiunque naviga su Facebook, Instagram o Twitter o su altri social network sicuramente si sarà soffermato, almeno una volta, a postare e pubblicare uno scatto.

Ma se questa foto poi, non piace? Se la volessimo cambiare? Se volessimo creare degli effetti. E’ a questo che si riferiscono i fotomontaggi online. Ma cosa sono e come funzionano?

La nuova moda social: Come fare fotomontaggi online. Ecco come

Se vuoi ritoccare una foto ma non come fare dei fotomontaggi non disperare. Esistono diverse soluzioni a portata di clic e non occorre essere dei professionisti. Basti pensare che la rete è zeppa di siti o app o tutorial che lo insegnano, e che facendo i passi giusti, ogni fotomontagigo è possibile.

Ci si può trasformare in mille modi, migliorarci, abbellirci, camuffarci o cambiare effetti o cromature o intonazioni. Esistono, ormai, dei grandi siti che permettono con facilità di creare fotomontaggi gratuiti online.

Uno di questo è fotomontaggi.net che è gratuito e offre la chance di fare ritocchi alle immagini. Ci sono dei modelli predisposti o aree in cui poter fare cambi anche particolari e divertenti. Molto seguita è l’area dei selfie, o quella per realizzare dei Meme, e occhio a quella dei fake per creare passaporti falsi o diplomi inventati,

C’è poi un sito piuttosto in voga in tal senso, che si chiama FACEinHOLE: si tratta di un sito gratuito e facile da usare.

Esiste al suo interno una smisurata galleria di foto, tutte con un “buco” al posto del viso, dove si può collocare la propria immagine per il fotomontaggio.

Si possono caricare le foto con il sistema l’upload dal PC oppure scattarne una con la webcam. La si può ridimensionare, ruotarla, cambiarne la luminosità, e via discorrendo.

Se invece si sognano dei ritocchi più chic, diciamo artistici, allora si può puntare su PhotoFunia. E’ un sito ricco di categorie, gallerie, esempi di fotomontaggi, e offre una marea di alternative come la foto su cartelloni pubblicitari, prime pagine di giornali opere d’arte, schermi di tv e così va.

Anche in questo caso si può selezionare l’immagine da PC, scattarla con la webcam o prenderla dai social network. Ma non finisce qui.

C’è ad esempio FotoEffetti che punta a dare un segnale di ilarità creando auguri, cartoline, messaggi particolari gif animate e sticker.

Oppure la soluzione di PhotoMica: si tratta di un altro sito di fotomontaggi gratis che, tra le altre cose, affianca la foto dell’utente a quella di un personaggio famoso. Insomma, le soluzioni sono infinite, e tutte all’insegna della gratuità e semplicità di uso.