Fox Life chiude dal 1 luglio su Sky: il motivo

Racconti di vite e storie, di gente comune. Un canale tematico pensato principalmente per un pubblico femminile ma a aperto a tutti: questo è Fox Life, una delle tante costole di Fox che dal primo luglio chiuderà i battenti su Sky. Ad annunciarlo è stata la stessa Tv satellitare tramite una nota presente sul proprio sito.

“Cosa succede con lo spegnimento del canale Fox Life su Sky dal 1° luglio 2020?”, si legge sul sito Sky. “Dal 01/07/20 il canale Fox Life non sarà più visibile su Sky, perché la licenza dei diritti a Sky su tale canale è scaduta. Potrai, comunque, trovare alcune delle migliori serie di Fox Life, come Grey’s Anatomy, Outlander e The Resident, sul canale Fox nei prossimi mesi. Continuerai, inoltre, a vedere i canali Fox e Fox Crime, essendo ancora in corso le relative licenze. I programmi che hai scaricato saranno, invece, disponibili alla visione fino alla data indicata al momento del download”.

Fox Life, addio a Sky

Ancora pochi giorni quindi, poi Fox Life chiuderà il sipario dopo anni di onorata carriera al servizio dei tanti telespettatori, che evidentemente nell’ultimo periodo erano calati. Potrebbe essere questa infatti la causa alla base della decisione di chiuderà l’interno canale, ma per fugare ogni dubbio bisognerà attendere l’eventuale comunicato dell’emittente.

All’interno del palinsesto di Fox Life trovano spazio serie tv, reality show, magazine di lifestyle, documentari di taglio biografico e produzioni italiane. Tanto materiale quindi che per anni ha accompagnato i telespettatori, che ora potranno ritrovare parte di quella programmazione sugli altri canali Fox ancora visibili su Sky.