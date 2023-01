(Adnkronos) – “Frana da un costone roccioso a Luino: alcuni massi bloccati dalle reti o caduti nel bacino di contenimento, altri hanno colpito la facciata di un condominio. Evacuate per precauzione 11 famiglie. Vigili del Fuoco in azione di monitoraggio con droni”. Lo si legge sull’account Twitter dei Vigili del Fuoco, intervenuti questa mattina per una frana in provincia di Varese.