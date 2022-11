Frana Ischia, Salvini: “Arrestare sindaci? Io voglio proteggerli”

(Adnkronos) – “Qualcuno vorrebbe arrestare i sindaci, io invece li voglio proteggere e liberare dalla burocrazia”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini nel suo intervento all’evento Lombardia 2030. Le parole del leader della Lega, ministro delle Infrastrutture, arrivano dopo quelle del ministro il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ai microfoni di Rtl 102.5 in relazione alla frana avvenuta a Ischia. “Basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare” eventuali abusi edilizi, le parole di Pichetto Fratin. “Confischerei quello che è abusivo per valutare quello che è pericoloso”, ha detto ancora il ministro, secondo il quale è necessario che “tutti facciano davvero il proprio dovere: da me all’ultimo amministratore”.