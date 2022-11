Frana Ischia, sindaco Lacco Ameno: “Arrestare sindaci? Pichetto non sa di che parla”

(Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova)- “Il ministro Pichetto Fratin mi sorprende con queste sue dichiarazioni, forse non sa di cosa parla…”. Lo ha detto all’Adnkronos Giacomo Pascale, il sindaco di Lacco Ameno, uno dei comuni di Ischia, replicando a distanza al ministro dell’Ambiente, che oggi ha detto: “Confischerei gli edifici abusivi e arresterei il sindaco e tutti coloro che lasciano fare”. “Noi abbiamo avuto una frana di dimensioni enormi – dice il sindaco – che è scesa dal Monte Epomeo a una velocità enorme trascinando tutto, quindi se il ministro parla di quanto accaduto trovo questa dichiarazione fuori luogo”. “Per quanto riguarda il resto – aggiunge – lui è ministro e ha il potere di fare ciò che vuole anche arrestare il sindaco o requisire gli immobili. Noi siamo qui”.

“Magari bastasse l’arresto di un sindaco per non vivere le sciagure”, dice. “Io invece penso che il ministro si potrebbe fare carico di una svolta, dopo anni di chiacchiere e incurie, facendo quello che dice il governatore De Luca ma che è inascoltato. A partire da un piano decennale per la messa in sicurezza de l territorio con una cabina di regia, sburocratizzate gli appalti e un patto serio tra tutte le forze politiche. Che anche se cambiassero i governi non si dovrebbe modificare il programma. Noi passiamo da una emergenza all’altra”.

“Il Viceministro Rixi è un uomo delle istituzioni, è un uomo pratico e sa di cosa parla. Ho avuto modo di conoscerlo quando ci fu il terremoto. Io vorrei vivere in un Paese in cui non puoi fare il parlamentare se non hai fatto per almeno un anno il consigliere comunale. Molti di questi vogliono anche speculare”, ha continuato Pascale. Nei giorni scorsi, parlando della frana il numero due del ministero per le infrastrutture Edoardo Rixi, interpellato dall’Adnkronos, aveva detto: “Il tema di Ischia a Casamicciola riguarda in minima parte il problema abusivismo ma un territorio fragile che avrebbe bisogno di importanti interventi che non sono mai stati fatti. Se noi lasciamo ai sindaci, che non hanno soldi, la responsabilità, è un problema”.