Franca Valeri, Mattarella: “Rimarrà nel cuore degli italiani”

“Attrice versatile e popolare, rimarrà nel cuore degli italiani per la sua grande bravura e la sua straordinaria simpatia”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare Franca Valeri, scomparsa oggi all’età di 100 anni. Il presidente, che aveva chiamato l’attrice il 31 luglio scorso in occasione del suo centesimo compleanno, ha inviato un messaggio ai familiari di cordoglio.

“Profonda tristezza per la scomparsa di Franca Valeri”, ha invece scritto Giuseppe Conte su Facebook. “Ci ha regalato indimenticabili momenti di comicità e di pensiero, di eleganza e arguzia – ha aggiunto il premier – Le siamo grati per tutti questi doni”.

Anche il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha voluto ricordare l’attrice come “una grande donna, geniale e poliedrica, sempre in anticipo rispetto ai cambiamenti dei tempi attraversati nei suoi cento anni di vita”. “Lascia un vuoto – ha proseguito – ma anche una grande eredità nel cinema, nel teatro, in tutta la cultura italiana”.

I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre domani dalle 17 alle 21 al Teatro Argentina ci sarà la camera ardente.

Mario Bonito