France’s government has collapsed. What happens next?

Il governo di Michel Barnier in Francia è crollato mercoledì dopo una votazione di sfiducia nella Camera dei Deputati, la prima caduta del genere dal 1962. La decisione di Barnier di utilizzare l'articolo 49.3 della Costituzione per approvare il bilancio sanitario del 2025 senza un voto parlamentare ha scatenato l'opposizione sia dalla coalizione di sinistra NFP che dal partito d'estrema destra RN. In seguito alla caduta, è probabile che Barnier continui come governo di transizione fino a quando Emmanuel Macron non nominerà un nuovo primo ministro entro le prossime 24 ore. Tuttavia, la scelta del successore sarà complicata dal fatto che l'Assemblea Nazionale attuale è frammentata e manca di una maggioranza chiara. Alcuni nomi in circolazione includono Sébastien Lecornu e François Bayrou, ma il partito NFP ha proposto Lucie Castets. La crisi politica ha ulteriormente danneggiato la popolarità di Macron, che tuttavia si è impegnato a proseguire nel suo ruolo fino alla fine del mandato presidenziale nel 2027.