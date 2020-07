Francesca Antonelli, chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

Tra le varie tentatrici di Temptation Island 2020 – il format che sta dominando ascolti tv tutte le settimane in onda in prima serata su Canale5 con la conduzione di Filippo Bisciglia – probabilmente mira ad un ruolo da protagonista nel novero del gioco delle tentazioni, una donna dal fascino davvero poco discutibile. Nel noto programma, tra le altre cose visibile in streaming e in replica (qui tutte le informazioni), si è fatta subito notare. Stiamo parlando di Francesca Antonelli. Ma chi è Francesca Antonelli?

Come anticipato è una delle tentatrici del reality delle tentazioni. Una delle protagoniste per bellezza e charme, in Temptation Island 2020. Ebbene, che cosa si sa di lei? Scopriamolo insieme.

Francesca Antonelli chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, anni, professione, esordi, gossip, social

Francesca Antonelli dunque si è fatta subito notare come tentatrice di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che per quest’anno accumuna vip e nip insieme. Cosa sappiamo di lei? Nata a Roma nel 2000, si è proposta nel mondo dello spettacolo solo da poco tempo.

Vanta un’altezza pari a 179 cm, è una tifosa dell’Inter, ha vissuto negli Stati Uniti e ha preso parte a alla squadra di pallavolo della High School che ha frequentato: se ne deduce dunque come sia molto appassionata di sport. Il suo altro hobby è quello dei viaggi ed è riscontrabile dai suoi tatuaggi: in particolare, ne ha uno dietro al collo che rappresenta i quattro punti cardinali, il planisfero e un aereo. Una passione che forse arriva anche da influenze familiari, visto che i suoi genitori sono ambedue assistenti di volo.

Nel mentre, Francesca svolge anche una crescente attività di modella e di ragazza immagine. Sul suo profilo Instagram posta molte foto delle sue collaborazioni.

