Francesca Cipriani, chi è la showgirl ex Grande Fratello e Pupa e il Secchione: età, vita privata, Instagram

Francesca Cipriani, chi è la showgirl ex Grande Fratello e Pupa e...

Chi è Francesca Cipriani? In questi ultimi tempi questa domanda nell’etere mediatico, e anche social e web, si sta diffondendo questa domanda dopo il ritorno in auge della bellissima, biondissima e a dir poco procace showgirl pescarese.

Il ritorno in auge del suo successo è dovuto al ritorno in TV de La Pupa e il secchione e viceversa, condotto da Paolo Ruffini, programma che la vede, appunto, protagonista.

Ma cosa sappiamo di lei? Chi è, come e dove vive, quanti anni ha, e come e dove ha iniziato la sua carriera? Ecco quel che viene fuori sul suo conto.

Francesca Cipriani: chi è la showgirl, flirt, amori veri o presunti e apparizioni tv

Bellissima, prosperosa, generosa e simpatica, Francesca Cipriani è molto nota al suo pubblico. Conduttrice ed inviata, concorrente del Grande Fratello e di diversi ulteriori reality show, Francesca Cipriani è nata a Popoli in provincia di Pescara il 3 luglio del 1984.

Il suo segno zodiacale è del Cancro, e Francesca Cipriani è conosciuta per la sua proverbiale caratteristica: non certo i 173 centimetri di altezza, quanto la generosa settima misura di seno.

Una clamorosa prorompenza che non può non essere oggetto di attenzioni, specialmente maschili, e che anche nel periodo delle festività natalizie si è messa in mostra.

Francesca Cipriani, chi è: dal Grande Fratello a La Pupa e il Secchione

La Cipriani è nota dal grande pubblico per aver partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello. La sua vita privata è altrettanto roboante come quella professionale: per esempio aveva dichiarato di aver avuto un flirt con il giocatore Adil Rami, poi compagno di Pamela Anderson.

“Sono stata con un giocatore del Milan, Rami. Non sapevo fosse ancora fidanzato“, dichiarò in diretta tv. Il calciatore, ai tempi, era infatti fidanzato con Sidonie Biemont. Non tutti hanno creduto alla Cipriani, quanto a questa storia.

In seguito la Cipriani è stata con Giovanni Cottone, l’ex marito di Valeria Marini. Dopo l’arresto dell’imprenditore, la showgirl si è detta molto addolorata. Un’altra delle pirotecniche storie pare l’abbia avuta con Alberico Lemme, il dottore che ha ideato la famosa dieta.

Come se non bastasse, nel 2018, i la showgirl si dichiarò a Walter Nudo durante il GF VIP. “Devo trovare un attimino il modo di esprimermi. Ti seguo da un mese e mezzo tutti i giorni, anche quando sei scivolato l’altro giorno col piatto in mano. Sei una bella persona, hai una bella anima, abbiamo molte affinità e cose in comune”, ha detto Francesca.

Dopo il GF, è divenuta molto famosa, ovviamente puntando sulla sua procadicà. Ha preso parte a ben tre calendari sexy: nel 2007, nel 2010 e nel 2015 ha lavorato anche come l’inviata di Domenica Cinque di Barbara D’Urso.

Francesca Cipriani, chi è: ritocchini, interventi, Isola dei Famosi e Instagram

Altra parentesi: nel 2010 è stata una concorrente del reality show La pupa e il secchione – Il ritorno, piazzandosi al primo posto in coppia con Federico Bianco. Al di là di aver giocato sul proprio ruolo di ‘pupa’, in realtà la showgirl ha una laurea triennale in Scienze politiche.

Nel 2018, arriva è l’Isola dei Famosi. Come è noto, per questo suo look procace si è sottoposta a un intervento di chirurgia plastica per avere una settima di reggiseno, divenendo cosi una delle maggiorate più note del nostro Paese.

Ha parlato spesso dei suoi ritocchini: “Per i glutei ho passato dei guai di salute. Avevo messo delle protesi ma sono state messe male, invece che sotto muscolo sotto pelle. Il muscolo è stato completamente distrutto“, disse a Domenica In.

Adesso ritorna in Tv, accanto a Paolo Ruffini, nella nuova stagione de La Pupa e il Secchione (e viceversa).

