Francesca Cipriani Instagram, scatto bollente in spiaggia per la conduttrice de La Pupa e il Secchione (FOTO)

Francesca Cipriani Instagram, scatto bollente in spiaggia per la conduttrice de La...

“Un lato B da favola”: questo è il senso dei diversi messaggi che una recentissima foto di Francesca Cipriani sta spopolando su Instagram. Si tratta di uno scatto bollente che, in spiaggia, ha immortalato la bellezza e le rotondissime curve della conduttrice de La Pupa e il Secchione e viceversa.

Il programma, tornato in onda ieri sera 7 gennaio 2020 su Italia1 condotto da Paolo Ruffini proprio affiancato dalla procace showgirl pescarese, ha subito intrattenuto diverse persone davanti allo schermo.

Forse altrettanto, se non di più, ha fatto l’ultimo scatto di Francesca Cipriani che, su Instagram, ha ancora una volta fatto centro stando ai suoi fan. Di quale foto parliamo? E’ presto detto.

Francesca Cipriani Instagram, scatto bollente: boom di like per la conduttrice de La Pupa e il Secchione (FOTO)

Intanto che ritorna in Tv con uno dei programmi che più l’hanno consacrata, sul suo profilo social Francesca Cipriani si gode il successo della foto che ha postato. Uno scatto al mare in cui si evidenziano tutte le sue generosità estetiche. Eccolo:

Come si nota, il costume non concede molto spazio all’immaginazione. Curve da urlo che hanno scatenato i followers. Il post in poco tempo è stato sommerso di like e commenti.

Del resto gli scatti in spiaggia sembrano essere una particolare predilezione per Francesca Cipriani Instagram che si concede anche un’altra posa provocante in spiaggia.

Reduce da un Capodanno particolarmente vibrante all’estero, come lei stessa commenta su Instagram, Francesca ha mostrato come abbia voluto festeggiare mostrandosi sorridente e generosa in un ennesimo scatto social.

Dopodiché, il ritorno in Tv accanto a Paolo Ruffini, per una nuova avventura carica di entusiasmo per la procace e simpatica showgirl.