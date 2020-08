Francesca Cipriani si spoglia per strada: interviene la polizia. Cosa è successo, dove e perchè

Ancora un’avventura – disavventura per Francesca Cipriani: la quale si è spogliata per strada, costringendo la polizia ad intervenire. Ma esattamente cosa è successo, e dove, e per quale motivo? Cosa voleva fare Francesca Cipriani e perchè si è spogliata in pubblico? Andiamo a vederci chiaro entrando tra i meandri della storia per conoscerla appieno.

Francesca Cipriani si spoglia per strada: interviene la polizia

La presentatrice ha messo tutto il pubblico a conoscenza di tale vicenda in un’intervista al settimanale Nuovo. Mentre si trovava a posare nello shooting , la Cipriani ha visto arrivare la polizia che ha intimato di fermare il servizio fotografico. La showgirl si trovava infatti in lingerie vicina ad una balla di fieno proprio in prossimità della strada. E’ ipotizzato che l’intervento delle forze dell’ordine possa essere partito da una segnalazione ricevuta da qualcuno che si trovava a passare su quella strada e che non ha gradito quanto stava osservando.

La Cipriani ha raccontato di aver cercato di spiegare il motivo per evitare una multa. Sembra che la showgirl sia riuscita nella sua impresa di persuasione, poiché alla fine né lei, né gli altri partecipanti allo shooting hanno ricevuto sanzioni.