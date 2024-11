Francesca Nunzi a Civitavecchia: tutto esaurito per ‘Come se non bastasse

CIVITAVECCHIA – Francesca Nunzi torna a Civitavecchia con il suo spettacolo di successo “Come se non bastasse,” in scena sabato 16 novembre alle 21 presso l’auditorium Taj Lucia in via Isonzo 32. L’evento, già sold out, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere una serata all’insegna dell’ironia e della riflessione. In questo monologo brillante, Nunzi offre un viaggio nelle sfumature dell’universo femminile, raccontando le sfide e le contraddizioni che accompagnano la vita delle donne. Dalle origini del mondo fino ai giorni nostri, l’attrice romana esplora le difficoltà quotidiane e le fatiche delle donne comuni e straordinarie, alternando aneddoti surreali e momenti di autentica riflessione. Tra risate e amarezze, Nunzi celebra quel sorriso intramontabile e malinconico che caratterizza le donne, rendendole, come lei stessa suggerisce, “belle e invincibili” a ogni età. L’apertura della stagione teatrale al Taj Lucia con questo spettacolo rappresenta un segno di vitalità per la scena culturale locale, dimostrando l’interesse crescente per eventi che combinano intrattenimento e spunti di riflessione sociale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA