Francesca Sofia Novello: chi è la fidanzata di Valentino Rossi, a Sanremo 2020

Francesca Sofia Novello è una modella nota per essere la fidanzata del campione di motociclismo Valentino Rossi, fra i personaggi femminili che affiancano Amadeus al Festival di Sanremo 2020.

Francesca Sofia Novello: chi è, età, Instagram, altezza, peso, fidanzato e che lavoro fa la donna di Valentino Rossi

Nata nel 1994 ad Arese, vicino Milano, Francesca Sofia Novello è una modella e influencer. Prima di intraprendere questa carriera si è diplomata in lingue e iscritta a Giurisprudenza all’Università, oltre ad aver fatto la cosiddetta ombrellina, ovvero la ragazza immagine durante le competizioni motociclistiche.

Il suo profilo Instagram ha quasi 300mila follower, e questo aspetto unito alla relazione con Valentino Rossi l’ha portata probabilmente a Sanremo. Francesca Sofia Novello è stata suo malgrado protagonista della principale polemica legata a questa edizione del Festival, per la gaffe di Amadeus in conferenza stampa. “Lei rappresenta per me una scommessa personale” aveva detto il conduttore, aggiungendo di aver apprezzato la sua “capacità di stare un passo indietro” al compagno Valentino Rossi.

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo è sul palco dell’Ariston insieme a Amadeus e Antonella Clerici. Il suo compagno Valentino Rossi è più innamorato che mai “Forse ho trovato la donna giusta per fare un figlio” ha confessato il campione. “Chi mi conosce dice che oltre ad essere bella ed essere la ragazza di Vale, io abbia una grande testa, un grande cuore e che sicuramente ho una visione estremamente positiva della vita!” ha dichiarato la Novello. “Di passi indietro non ne vogliamo fare, di passi avanti dobbiamo farne molti. Non abbiamo bisogno di queste polemiche sciocche e inutili, il vero terreno di scontro è quello dei pari diritti e delle pari opportunità”.