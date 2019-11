Francesco Guccini ‘cede all’impulso’ ed incide ‘Natale a Pavana’

Una bellissima notizia per chi non ha mai smesso di amare i cantautori e, in particolare, la musica d’autore. L’avevamo lasciato qualche anno fa a difesa dell’annunciata scelta di non fare più musica, dopo aver praticamente dedicato la sua intera esistenza a raccontare storie e vite, attraverso una stesura autoriale di grandissimo pregio. L’ultimo album, del quale ne ha tratto un suggestivo docu-film Leonardo Pieraccioni, che seguì il cantautore nelle fasi di realizzazione del suo album, inciso nella sua bellissima casa di campagna, a Pavana, un tempo un mulino.

Ma oggi attraverso Twitter, la pagina ufficiale di Francesco Guccini ha annunciato che l’amato cantautore emiliano è prossimo al ritorno in sala d’incisione, affermando che “Francesco Guccini ritorna a cantare! La traccia numero 1 di ‘Note di Viaggio’ sarà l’inedito ‘Natale a Pavana’. Questo brano – tiene giustamente a sottolineare lo staff della pagina ufficiale – è il primo episodio in cui Francesco Guccini e Mauro Pagani collaborano artisticamente“. Il nuovo disco dovrebbe arrivare nei negozi e sulle piattaforme specializzate il prossimo 15 novembre sotto l’egida Bmg. Si tratterà di una ‘prima parte’ di una raccolta dei brani scritti negli anni da Guccini, prodotta ed arrangiata dall’ottimo Mauro Pagani.

Max