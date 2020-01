Francesco Paolantoni: chi è l’attore e comico ospite oggi a Vieni da Me

Nella puntata di oggi a Vieni da me, il primo ospite in tandem con Emanuela Rossi è Francesco Paolantoni, attore e comico napoletano molto apprezzato in tv e al cinema.

Francesco Paolantoni: età, altezza, compagna, figli, sorella, film e spettacoli a teatro dell’attore napoletano

Attore camaleontico capace di sfondare in tv, al cinema e al teatro, volto iconico e ideatore di tormentoni a Mai dire Gol, Francesco Paolantoni è un artista a tutto tondo.

Classe 1956, napoletano, ha frequentato la Scuola d’Arte drammatica del Circolo Artistico, per poi iniziare a lavorare in tanti spettacoli teatrali. In tv impersona il “Cupido” nel programma Indietro tutta di Renzo Arbore prima di raggiungere la notorietà assoluta nel programma della Gialappa’s Band, Mai dire Gol.

In particolare sono rimasti indimenticabili il suo tormentone “Ho vinto qualche cosa?“, quando assumeva le sembianze di uno strampalato concorrente di quiz televisivi, così come esilarante era la gag basata sul fatto che Francesco Paolantoni portasse sfortuna alla squadra del Napoli, in un’annata particolarmente negativa per la compagine partenopea.

Francesco Paolantoni non è sposato e non ha figli, ed è molto riservato sulla sua vita privata.