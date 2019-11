Francesco Totti, padre modello ed esemplare. Sono i piccoli gesti che fanno la differenza, perchè esser genitori ha sempre lo stesso sapore sia che si sia ricchi e famosi come l’ex calciatore, sia chiunque altro. Perchè l’amore verso i figli non conosce fama, ricchezza o popolarità e si commisura con gesti e affetto.

Come quelli di Totti nei confronti del figlio. Ecco cosa è successo: Francesco Totti ha fatto gli auguri al figlio Christian: “Stai crescendo in fretta”. Ecco il post che ha fatto commuovere il web postando dei tenerissimi auguri su Instagram per il figlio Christian che ha compiuto 14 anni.

Francesco Totti fa gli auguri al figlio Christian: ecco le parole dell’ex Capitano della Roma

Un Francesco Totti commuovente, quello che si spende in un tenero post di auguri per il figlio primogenito Christian. Molti conoscono il “Pupone” come un ex fuoriclasse noto in tutto il mondo, ora non più dirigente della sua Roma, dopo le burrascose parole in conferenza di qualche mese fa.

Tutti gli riconoscono un talento meraviglioso e varie magie e tocchi di classe in campo, e i romanisti sono rimasti orfani di un calciatore che ha fatto la storia.

Ma Francesco Totti, che da simbolo e tifoso della Roma, era diventato dirigente e sperava di fare la storia anche fuori dal campo, è sempre più noto anche come padre modello.

Abbandonati i campi da gioco e la dirigenza dei giallorossi, Francesco Totti si sta concentrando ancor più sulla famiglia ed per questo che sui social è attivo proprio in tal senso.

Non poteva mancare un suo post per un evento speciale. Infatti Christian, primo figlio ha compiuto 14 anni ed il papà lo ha voluto celebrare sulla pagina Instagram sulla quale si legge: “Stai crescendo in fretta !!! Buon compleanno amore mio”.

Francesco Totti fa emozionare i fan. La dedica d’amore a Christian è sottolineata dalla canzone di Ultimo ‘Piccola Stella’, nel cui testo si evince l’affetto incondizionato nei suoi confronti: “Sei la cosa più bella più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo…”.

Una simile dichiarazione d’amore non poteva che emozionare i follower del campione.