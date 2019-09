‘Francesco Zampaglione? Una persona speciale’, scrive Sinigallia

Una notizia che ha ‘scosso’ l’ambiente musicale romano e, di conseguenza, un po’ tutti. Apprendere che l’ex Tiromancino Francesco Zampaglione, fratello del più noto Federico (con il quale è in cattivi rapporti per manifeste divergenze caratteriali), sia stato arrestato nei giorni scorsi dopo aver commesso una rapina in una banca sulla circonvallazione Gianicolense, ha lasciato tutti interdetti.

Francesco è un apprezzato musicista, ha registrato numerosi album e collaborato con moltissimi big della musica italiana. Insomma, per parlare chiaro, non è certo un ‘disperato’ ma un ragazzo colto e preparato e, come ha tenuto egli stesso a dichiarare dopo l’arresto: “non l’ho fatto per soldi“.

Un gesto apparentemente inspiegabile che ha inevitabilmente suscitato sgomento ma anche curiosità: perché?

I cronisti delle agenzie di stampa, nello specifico l’AdnKronos, ha provato a domandarlo a Riccardo Sinigallia, amico da sempre di Francesco Zampaglione, con il quale ha debuttato nel lontano 1989 nella loro prima formazione, ‘i 6 Suoi Ex’,

“A chi mi chiede notizie, analisi, motivazioni e retroscena su Francesco Zampaglione – ha quindi scritto Sinigallia sulla sua pagina social – rispondo con questo post. E’ una delle persone più importanti e presenti nella mia vita, da quando abbiamo 18 anni. Siamo cresciuti insieme, ci siamo visti e parlati a lungo il giorno dopo il concerto di Villa Ada, in cui ci siamo ritrovati emozionatissimi sullo stesso palco dopo tanto tempo. E’ un momento difficile e delicato, non c’è molto che io abbia voglia di dire pubblicamente. L’unica cosa che mi interessa ribadire è che si tratta di un artista e di una persona speciale, non solo per me, ma in assoluto. Quindi prima di commentare superficialmente o di chiedere affannosamente rivelazioni per il gusto del pettegolezzo – tiene ancora a ribadire il cantautore romano – rifletterei e aspetterei di capire. Mi auguro che chi avrà a che fare con lui in questi giorni difficili ci si relazioni nel modo giusto. Sarà lui stesso a spiegare se e quando vorrà il suo punto di vista. Io non ne ho bisogno più di tanto e lui sa benissimo quanto e in che modo io e Laura siamo con lui in questo momento”.

