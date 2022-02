Francia, dal 28 febbraio stop all’obbligo di mascherina al chiuso

Se in Italia da oggi decade l’obbligo di mascherina all’aperto, la Francia si porta più avanti. A partire dal 28 febbraio, infatti, per i vaccinati non sarà più obbligatorio indossare le mascherine al chiuso. Lo ha annunciato in una nota il ministero della salute francese.

L’obbligo di coprire naso e bocca, anche per i vaccinati, resisterà però in alcuni luoghi specifici. La mascherina dovrà infatti essere indossata sui mezzi pubblici e in tutti quei luoghi in cui non è obbligatorio il Super Green pass.

Aggiornamento 14:45

Un’altra misura che in Francia potrebbe sparire a breve, è quella relativa al Green Pass. La certificazione verde potrebbe essere infatti accantonata a metà marzo, o in aprile, come ha confermato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal.

“C’è un inizio di miglioramento negli ospedali e ci sono proiezioni che possono farci sperare che entro la fine di marzo o l’inizio di aprile la situazione negli ospedali sarà sufficientemente tranquilla da permetterci di revocare il pass vaccinale“, ha detto Attal -. Abbiamo sempre detto che queste misure saranno revocate non appena la situazione sanitaria lo consentirà”.